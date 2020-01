Salernitana-Cosenza 2-1: il tabellino della partita

TABELLINO SALERNITANA-COSENZA 2-1

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo (1’ st Aya), Migliorini, Jaroszynski; Lombardi (38’ st Kalombo), Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine; Gondo, Djuric. A disp. Vannucchi, Billong, Curcio, Jallow, Morrone, Maistro, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura.

COSENZA (4-3-1-2): Perina; Corsi, Capela, Idda, Legittimo (33’ pt D’Orazio); Broh, Bruccini, Trovato (1’ st Monaco); Machach; Asencio (30’ st Baez), Riviere. A disp: Quintiero, Saracco, Pierini, Carretta, Schiavi, Sciaudone, Greco, Bittante. All.: Braglia

Arbitro: Daniel Amabile di Vicenza (Rossi/Scarpa). IV uomo: Giovanni Ayroldi di Molfetta

NOTE. Marcatori: 14’ pt Asencio (C), 31’ pt Lombardi (S), 44’ pt Akpa Akpro (S); Ammoniti: Karo, Akpa Akpro (S), Riviere, Idda (C); Angoli: 3-5; Recupero: 1’ pt – 4’ st; Spettatori: 8175 di cui 665 da Cosenza. Ammonito Braglia (C)al 6’ pt per proteste