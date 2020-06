Salernitana-Cremonese, la lista dei convocati: c'è anche Cerci

C'è anche Alessio Cerci nella lista dei convocati che la Salernitana ha diffuso attraverso il sito ufficiale ed i canali social. L'attaccante aveva saltato la sfida a Chiavari contro l'Entella e adesso ritorna tra i disponibili. La Salernitana il 28 giugno sosterrà la seduta di rifinitura e lunedì 29, alle ore 18.45, sfiderà la Cremonese in diretta Rai. Ritorna disponibile Lombardi. Non c'è Cicerelli. In gruppo anche Giannetti.

I convocati

PORTIERI: Micai, Russo, Vannucchi;

DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini;

CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Lombardi, Maistro;

ATTACCANTI: Cerci, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.