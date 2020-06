Salernitana-Cremonese, il giorno dell'esame: le formazioni

I granata all'assalto dei tre punti dopo due passi falsi nelle prime giornate post Covid, contro il Pisa in casa ed a Chiavari, contro l'Entella. Occorre vincere per consolidare il proprio piazzamento nei playoff. Salernitana-Cremonese si gioca alle ore 18.45, in diretta Rai.

Le probabili formazioni



SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Capezzi, Dziczek, Maistro, Lopez; Djuric, Gondo. A disp: Vannucchi, Billong, Curcio, Cerci, Jallow, Kiyine, Di Tacchio, Karo, Akpa Akpro, Heurtaux, Giannetti. All. Ventura

CREMONESE (4-3-3): Ravaglia; Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi; Valzania, Castagnetti, Arini; Parigini, Ceravolo, Gaetano. A disp: Volpe, Claiton, Mogos, Kingsley, Celaf, Ciofani, Gustafson, Palombi, Zortea. All. Bisoli

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (Di Gioia/Dei Giudici). IV uomo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino