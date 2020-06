Salernitana-Cremonese 3-3: tabellino della partita

Salernitana-Cremonese 3-3

SALERNITANA (4-4-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski, Lopez; Lombardi, Dziczek (76′ Akpa Akpro), Di Tacchio, Maistro (62′ Jallow); Djuric (62′ Gondo), Giannetti (76′ Cerci). A disp: Vannucchi, Billong, Curcio, Kiyine, Capezzi, Aya, Heurtaux. All. Ventura

CREMONESE (4-5-1): Ravaglia; Bianchetti, Terranova, Ravanelli, Zortea (88′ Claiton); Mogos (74′ Crescenzi), Valzania, Arini, Gustafson, Celar (88′ Castagnetti); Ciofani (74′ Parigini). A disp: Volpe, Gaetano, Palombi, Kingsley, Ceravolo. All. Bisoli

Arbitro: Niccolò Baroni di Firenze (Di Gioia/Dei Giudici). IV uomo: Michele Di Cairano di Ariano Irpino

Note: Marcatore: 6′ e 68′ Celar (C), 73′ Dziczek (S), 79′ e 96′ Di Tacchio (S), 86′ Zortea (C); Angoli: 10-4; Recupero: 2′ pt, 8′ st; Ammoniti: Lopez, Di Tacchio (S), Parigini (C): Espulsi: Arini (C), Lombardi (S), Bisoli (C), Avallone (S)