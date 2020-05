Le corse della Salernitana e i sogni di Lombardi: "Voglio portarla in A"

La Salernitana ha avviato contatti con l'hotel Olimpico, nei pressi del centro sportivo Mary Rosy, e con l'hotel Commercio di Battipaglia per fissare il ritiro, come da protocollo. E' il primo passo verso la ripresa in sicurezza e in clausura. Su instagram, invece, il calciatore Cristiano Lombardi spalanca il cuore ai sogni

I dettagli

Tutto si svolge in funzione del via libera agli allenamenti in gruppo. La data convenzionalmente indicata è lunedì 18 maggio ma non ci sono ancora certezze: dovrà essere ricevuto e applicato il protocollo che la Federcalcio dovrà inviare, sulla scorta delle indicazioni fornite dal Comitato tecnico scientifico. Sui social, infine, i buoni propositi dei calciatori. Tiene banco la chiacchierata di Lombardi con i tifosi. Il giocatore si era infortunato a Verona contro il Chievo ma adesso è guarito e sogna di ritornare protagonista: "Portare la Salernitana in Serie A sarebbe un'emozione impagabile. Mi piacerebbe vedere questa città in festa. Sono preoccupato e arrabbiato. Deve tornare la normalità, altrimenti è dura. L'infortunio è alle spalle - dice - Salerno è bella e mi piace il mare che dà un senso di libertà in questi giorni difficili. Mi è servito anche stare tempo a casa a curarmi, nella mia Viterbo. Non mi sono mai sentito apprezzato come quest'anno e la stima ha influito su quello che facevo in campo. Il gol più bello è stato contro il Cosenza, sotto la curva. Se resto? Prima finisce il campionato e prima possiamo parlarne. Il contratto con la Lazio scade nel 2022 e il mio obiettivo è arrivare al livello di Lazzari. Mi mancano i miei compagni: Cicerelli, Di Tacchio, Migliorini e l'inimitabile El Tupa Lopez. Mi mancherà la curva Sud Siberiano nei prossimi mesi".