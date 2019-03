Salernitana-Crotone: biglietto speciale per le tifose

Le donne che acquisteranno il tagliando venerdì 8 marzo pagheranno 5 euro per l'ingresso in tribuna azzurra e Distinti. Domani, martedì 5 marzo, dalle ore 10, partirà la prevendita di biglietti per la gara Salernitana-Crotone, in programma domenica 10 marzo alle ore 21 allo stadio Arechi. Tariffa speciale in occasione della Festa della Donna: venerdì 8 marzo, a tutte le tifose granata, sarà riservata la tariffa speciale di 5 euro per l’acquisto dei tagliandi di tribuna azzurra e Distinti. Allo stadio, invece, ma senza promozioni, botteghini aperti dalle ore 17.30 del 10 marzo, giorno della partita.