Salernitana-Crotone, emergenza difesa, pochi tifosi: le probabili formazioni

Non solo goleador della Salernitana - sei reti, il miglior realizzatore dei granata, nella stagione senza bomber - ma anche jolly prezioso per Gregucci: la duttilità di Tiago Casasola, promesso sposo della Lazio a giugno, tornerà utile nella notte della sfida al Crotone, che la Salernitana affronterà in piena emergenza e con pochi tifosi sugli spalti (venduti circa duemila biglietti, 136 dei quali per il settore ospiti che sarà occupato dai tifosi del Crotone).Gli abbonati sono 4087.

Bende e cerotti

Si è fermato di nuovo Pucino ed è l'ennesima, brutta notizia. Il terzino è stato convocato perché durante la rifinitura ha svolto lavoro differenziato. Gli si chiede un sacrificio per guadagnare almeno la panchina ma non sta bene, non è al top. Già privo dei lungodegenti Bernardini, Schiavi e Perticone, costretto a rinunciare pure a Mantovani, l'allenatore Gregucci varerà la difesa a tre composta da Casasola, Migliorini e Gigliotti. L'unica alternativa in difesa (dalla panchina) oltre all'incognita Pucino, è Memolla, che non ha ancora debuttato. I convocati sono 23: ci sono anche Akpa Akpro, al rientro, e il giovane Marino, quest'ultimo già convocato in precedenza.

L'arciere rientra

In attacco, spazio a Calaiò che a Perugia era partito dalla panchina per far posto a Djuric dal 1'. Per la sfida al Crotone, del quale Djuric è ex, Gregucci chiude la staffetta, lascia in avvio il gigante bosniaco in panchina e ripropone l'arciere Calaiò dal primo minuto, insieme a Jallow. Alle loro spalle agirà Andrè Anderson. A centrocampo ballottaggio Odjer-Minala.

Gli avversari

Nella formazione pitagorica c'è Nalini, ex tornante della Salernitana. Non ce la fa Milic, non è tra i convocati: al suo posto, Stroppa farà giocare Tripaldelli.

Formazioni



Salernitana (3-4-1-2): Micai; Casasola, Migliorini, Gigliotti; Djavan Anderson, Minala, Di Tacchio, Lopez; Andrè Anderson; Calaiò, Jallow. A disp: Vannucchi, Lazzari, Pucino, Memolla, Odjer, Mazzarani, Akpa Akpro, Marino, Djuric, Orlando, Rosina, Vuletich. Allenatore: Gregucci

Crotone (3-5-2): Cordaz; Curado, Spolli, Golemic; Molina, Rohden, Barberis, Benali, Tripaldelli; Nalini, Simy. A disp: Figliuzzi, Cuomo, Firenze, Machach, Golmet, Marchizza, Zanellato, Festa, Valietti, Mraz. Allenatore: Stroppa.