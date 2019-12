Salernitana-Crotone si giocherà di sera: ecco l'orario del fischio d'inizio

Salernitana-Crotone sarà giocata domenica 15 dicembre alle ore 21. Non ci sarà alcun anticipo di orario né differimento del giorno di disputa del match. Il palinsesto non varia, perché la Questura non la considera gara a rischio, non ha segnalato all'Osservatorio del Viminale sopraggiunti mtivi di ordine pubblico e ritiene gestibile la concomitanza con Luci d'Artista. In precedenza, il Comune di Salerno aveva proposto un anticipo.

La decisione



Il palinsesto televisivo era stato già creato, la Lega - che non ha ricevuto istruzioni dal Viminale e l'Osservatorio a propria volta non ha raccolto informative della Questura - attendeva comunicazioni formali e decisioni d'imperio che non sono arrivate. Il Comune, invece, dopo aver indicato durante il Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica una probabile sovrapposizione tra bus turistici e auto dei tifosi in arrivo allo stadio, il 15 dicembre, aveva proposto alla Lega e all'Osservatorio un anticipo della gara alle 12.30. Resterà tutto invariato.