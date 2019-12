Salernitana-Crotone 3-2, il tabellino della partita

TABELLINO SALERNITANA-CROTONE 3-2

SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro (37’ st Odjer), Dziczek, Di Tacchio (18’st Kiyine), Cicerelli (11’ st Jallow); Djuric, Gondo. A disp. Vannucchi, Billong, Lopez, Firenze, Kiyine, Kalombo, Pinto. All. Ventura

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Marrone, Gigliotti; Mustacchio (34’ pt Cuomo), Messias, Barberis, Crociata (32’ st Gomelt), Molina; Nalini (10’ st Mazzotta), Simy. A disp. Festa, Curado, Spolli, Vido, Bellodi, Itrak, Rodio, Evan's, Rutten. All. Stroppa.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Rossi/Fiore). IV uomo: Marco Ricci di Firenze

NOTE. Marcatori: 14’ pt Golemic (C), 19’ st Jallow (S), 29’ st e 49’ st Gondo (S), 41’ st aut Jaroszynski (C); Ammoniti: Lombardi, Di Tacchio, Jaroszynski (S), Mustacchio, Simy, Barberis (C); Espulso Golemic (C) al 29’ pt per fallo da ultimo uomo; Angoli: 7-6; Recupero: 2’ pt – 5’ st; Spettatori: 5019 di cui 82 da Crotone