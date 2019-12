Salernitana-Crotone allo stadio Arechi: le scelte di Ventura, formazioni

Dopo una settimana di striscioni e chiarimenti, gli ultras (non tutti i gruppi) saranno sugli spalti e concederanno tregua alla Salernitana per 90'. E' obbligatorio vincere contro il Crotone per riprendere una boccata di ossigeno in piena crisi. Ventura, che ha parlato in conferenza stampa pre gara insieme a Fabiani, rinuncia a Cerci, Heurtaux e Giannetti. In avanti, spazio alla coppia Djuric-Jallow. A centrocampo Di Tacchio stringe i denti, nonostante le precarie condizioni fisiche. Si comincia alle ore 21.

Le probabili formazioni



SALERNITANA (3-5-2): Micai; Karo, Migliorini, Jaroszynski; Lombardi, Akpa Akpro, Di Tacchio, Firenze, Cicerelli; Djuric, Jallow. A disp. Vannucchi, Russo, Billong, Lopez, Odjer, Kiyine, Gondo, Kalombo, Pinto, Dziczek. All. Ventura

CROTONE (3-5-2): Cordaz; Golemic, Spolli, Gigliotti; Molina, Messias, Barberis, Crociata, Mustacchio; Simy, Vido. A disp. Festa, Figliuzzi, Curado, Cuomo, Nalini, Bellodi, Gomelt, Mazzotta, Evan’s, Rutten, Marrone. All. Stroppa.

Arbitro: Gianluca Aureliano di Bologna (Rossi/Fiore). IV uomo: Marco Ricci di Firenze