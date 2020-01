Calciomercato: Salernitana vicina a Curcio e Aya, in attesa del bomber

Felipe Curcio per la fascia sinistra e Ramzi Aya (o Luka Bogdan) come difensore centrale. La Salernitana ha piazzato le proprie bandierine di mercato e sta per definire i primi ingaggi.

I dettagli

Cucio, che si è da tempo svincolato dal Brescia, passerebbe in granata guadagnando circa 200mila euro a stagione, per due anni e mezzo. A gennaio 2019, il calciatore era stato già trattato dal club granata, che poi gli preferì Lopez. Serve anche un difensore centrale. Il Livorno ha Luka Bogdan in vetrina, fisico da corazziere, cartellino di proprietà dei labronici che non lo svendono. Il procuratore è lo stesso di Curcio e si prova la triangolazione ma l'affare è complesso. Potrebbe intervenire la Lazio e acquisirne la proprietà, prologo al prestito in granata. ll canale con il Livorno è stato già aperto nelle ultime ore, visto che Minala, che si allena a Formello con Casasola, Djavan Anderson e Andrè Anderson, sta per passare al Livorno.

Il Pisa

Nel frattempo il Pisa si libera di Ramzi Aya. Non è un titolare fisso in nerazzurro: ha giocato 13 volte quest'anno (in molte occasioni è subentrato), ha un contratto di tre anni ma la Salernitana può ingaggiarlo, previo indennizzo al club toscano. La trattativa per l'ingaggio di Aya è sicuramente più agevole di quella intavolata per Bogdan.

Il centrocampo

Ascoli ed Entella su Firenze. La Salernitana, però, potrebbe anche trattenere la mezzala. Lo Spezia ha un giocatore di spessore a centrocampo che è Mora, ma in questo momento lo blinda. Il centrocampista centrale, di personalità, facitore di gioco ma che non disdegni la fase difensiva, è un ruolo importante per lo scacchiere tattico di Gian Piero Ventura: serve un leader e la Salernitana non vuole sbagliare il colpo. In attesa di sciogliere i nodi, a Pescara i granata dovrebbero presentarsi con Dziczek, Akpa Akpro e probabilmente Maistro. Kiyine e Di Tacchio squalificati, insieme a Karo.

L'attacco

Solo sondaggi per gli attaccanti granata. Lo Spezia ha chiesto informazioni su Giannetti e altrettanto ha fatto per Djuric che piace anche alla Cremonese. Gli spagnoli dell'Almeira hanno fatto un sondaggio per Jallow ma si è discusso di un prestito, soluzione che non convince la Salernitana, disposta a cederlo solo a titolo definitivo, previo lauto indennizzo.