Salernitana: domenica, amichevole con la Sarnese all'insegna del "granata"

Si ferma il campionato di serie B, ma non per questo gli impegni agonistici della Salernitana vengono meno. Per non perdere il ritmo campionato, il club granata ha inteso organizzare una partita amichevole con uno sparring partner della Provincia di Salerno, una maniera questa anche rinsaldare storici rapporti con le realtà della provincia di Salerno da sempre vicine ai colori granata. E chi più della Sarnese - formazione militante nel campionato di serie D - può vantare tali legami avendo in comune con la Salernitana anche i colori sociali.

La gara amichevole si disputerà alle ore 20.30 presso lo stadio Squitieri di Sarno e per assistervi già da ieri è possibile acquistare i biglietti presso l'attività commerciale "Fan's Shop", sito nel quartiere di Torrione a Salerno. Prezzo del ticket: 8 euro.