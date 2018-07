Salernitana: ecco le prime amichevoli pre-campionato

Con una nota comparsa ier sul sito ufficiale del club granata, la Salernitana ha comunicato le prime amichevoli ufficiali della stagione. Si inizierà con una partitella in famiglia il giorno 19 luglio presso l'impianto sportivo del comune abruzzese di Rivisondoli, cittadina che ospiterà l'intero romitaggio estivo. A seguire i test diverranno via sempre via più impegnativi, una maniera per saggiare i progressi di Bocalon e soci. Il 1°agosto il match a maggior tasso di difficoltà: i granata infatti sfideranno, sul manto verde dell' Arechi, la Reggina.

Giovedì 19/7 – Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana A – Salernitana B

Ingresso gratuito

Domenica 22/7 – Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – Rappresentativa Serie D

Ingresso gratuito

Mercoledì 25/7 Ore 16:00 –Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – Virtus Francavilla

Mercoledì 25/7 Ore 18:00 –Stadio Comunale, Rivisondoli

Salernitana – AS Bisceglie

Biglietto unico: 7€

Giovedì 1/8 Ore 20:45 – Stadio “Arechi”, Salerno

Salernitana – Reggina

Prezzi da definire