Salernitana ko a Chiavari e al bivio del campionato: la voce dei tifosi

Quarta sconfitta consecutiva in trasferta, i granata che non sviluppano gioco e tirano in porta con il contagocce. Ventura nel mirino dei supporter, delusi. Il ko di Chiavari lascia strasichi ma la Salernitana ha bisogno di cambiare subito marcia. La gara bivio è già all'orizzonte: lunedì sera, sfida alla Cremonese.

Le reazioni

"Sinceramente sono molto deluso dalla prestazione della squadra che mi è sembrata molto in confusione. Pochi spunti degni di nota e formazione messa male in campo. Purtroppo il lungo periodo di stop ci sta penalizzando molto. Speriamo solo che Ventura saprà porre rimedio a queste grosse carenze fisiche e tattiche", dice Paolo Toscano. Telegrafico Giuseppe Spina: "Storia già vista, no comment". Antonio Positano: "Squadra spenta, che rispecchia lo stato d’animo dell’allenatore. Atleticamente siamo rovinati e abbiamo sofferto una mediocre squadra. Detto questo va anche detto che il rigore era netto. L’impressione è che la squadra non ci creda". Mimmo Rinaldi: "Per la lotta greco romana siamo in formissima, peccato che dobbiamo giocare a calcio. Mi direte che sono il solito pessimista. No cari miei il problema è che se non segna Djuric, non segna nessuno. Ma se il pallone non arriva lì davanti Djuric come segna? Al 50' circa si sono spenti i riflettori. Per noi che utilizziamo gioco maschio, conta poco. Ventura rinnova? E io vi rispondo: a chi importa? Il calcio è altro, non basta un buon maestro per far suonare bene la banda. L'ingresso in campo di un ragazzino ha dato un po' di brio alla squadra". Ciro Troise: "Partita noiosa, l'unico sussulto si è avuto quando è andata via la luce. Nota positiva: l'ingresso di Iannone. Peccato per la traversa alla fine. Si omettono commenti sulle motivazioni che hanno portato all'esclusione di Cerci".