Crisi della Salernitana, parlano Fabiani e Ventura

La crisi e gli episodi che "decidono le partite", gli arbitri e i giocatori da prendere, il proclama di aprile e le promesse societarie. Fabiani in sala stampa offre la sua sintesi del momentaccio granata, adesso alla gara bivio con il Crotone, sferzata dalla contestazione degli ultras.

"Non mi sento di dire nulla. Faccio parte di un gruppo di lavoro e sono dispiaciuto per qualche risultato venuto meno. Siamo partiti che contro l'Ascoli avevamo vinto ma ci sono errori che possono capitare, siamo stati rispettosi e siamo stati zitti. Contro l'Ascoli poteva cambiare il corso della storia e non è accaduto. Dico che siamo la terza squadra più giovane del campionato, che cinque, sei punti in più li potevamo avere. Come dirigente sul posto, a nome di Lotito e Mezzaroma, dico che noi siamo soddisfatti. Non dei risultati - saremmo dei pazzi - ma del lavoro che si sta facendo. Ero presente alla riunione ma non mi pare che Lotito abbia mai detto faremo una squadra per andare certamente in Serie A. Pur di andare in A, darei cinque anni della mia vita. La tiritera della società che non vuole andare in Serie A è una offesa al lavoro della proprietà e di tutti noi.

Ad aprile la società ha fatto il comunicato ribadendo di voler andare in Serie A? Chi di noi non vuole il massimo. Il lavoro che fanno direttore sportivo, allenatore e magazziniere dura fino ad un minuto prima di andare in campo. Poi le partite le decidono gli eposodi: sto dicendo che ieri la partita del Chievo l'hanno deciso gli errori arbitrali, sto dicendo che noi a Venezia non meritavamo di perdere, che a Cremona è fuorigioco tutta la vita, sto dicendo che contro l'Ascoli dovevamo stare 2-0. Ventura non è il guardalinee Capone che alza la bandierina. Ventura non ha mai partecipato in vita sua a riunioni con gli arbitri, è andato e ha spiegato il proprio punto di vista. I rinforzi? Certo, ci siederemo e parleremo. Qua si fa presto a dire Ceravolo e Ciofani. L'anno scorso a Ceravolo abbiamo offerto il mondo".