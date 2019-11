Salernitana, Fabiani al premio sport e inclusione: "Sfavoriti da episodi"

"Con episodi favorevoli e qualche infortunio in meno saremmo in un'altra posizione di classifica". Così il direttore sportivo della Salernitana Angelo Fabiani, presente stamattina a Palazzo di Città, in occasione della quarta edizione del Premio Giornalistico “Zaccaria Tartarone”, dedicato alla memoria del noto giornalista sportivo scomparso nel 2015, e organizzato dalla redazione giornalistica “Paperboy”, ha risposto alle domande dei cronisti che lo hanno incalzato sull'attualità granata.

Il diesse

"Vince uno, nella nostra categoria vincono due, le prime in classifica e le altre se la giocano ai playoff. Dopo aver ringiovanito, abbiamo costruito una squadra nuova rimescolando le carte - ha detto il direttore sportivo della Salernitana - abbiamo acquistato giocatori importanti come Dziczek che si è fatto male in riscaldamento, un allenatore di grande esperienza per riossigenare tutto

Speriamo di rientrare almeno nei playoff e, perché no, sognare è lecito".

Il derby e Cerci

Sulla stringente attualità, ha osservato: "Ci prepariamo per il derby con la Juve Stabia che sarà infuocato in campo, le due squadre vorranno fare punti. Troveremo una squadra agguerrita e noi non vorremmo essere da meno. Lavoriamo sul campo e prepariamo la partita. Adesso con l'amichevole diamo minutaggio a chi ha giocato di meno. Ne ho sentite tante su Cerci e su Heurtaux. Quando li abbiamo presi eravamo perfettamente consapevoli delle difficoltà che avrebbero avuto nei primi mesi perché la lunga inattività ti porta problemi fisici e muscolari. Le nostre forze non le abbiamo riposte in Cerci o in Heurtaux, li abbiamo presi per poi ritrovarceli durante il campionato".

Il premio

Dopo i saluti del presidente della cooperativa sociale “Il Villaggio di Esteban” Carlo Noviello, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Ottavio Lucarelli, del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli, dell’assessore alle Politiche Sociali Nino Savastano, dell’assessore allo Sport Angelo Caramanno e del giornalista di Tds Alfonso Maria Tartarone, i redattori “speciali” di Paperboy hanno consegnatpo a Gigi Murante – voce storica delle telecronache della Salernitana – il riconoscimento alla sua carriera quarantennale di cronista sportivo.