La prima volta non si scorda mai: Salernitana in campo con fascia celebrativa

Spronata da Ventura, motivata dall'importanza di una suggestiva ricorrenza storica, da festeggiare con la vittoria, la Salernitana si prepara al derby contro la Juve Stabia. In occasione della sfida alle "vespe", in programma il 3 luglio alle ore 21 allo stadio Arechi, il capitano granata indosserà la fascia in ricordo della prima gara giocata dalla Bersagliera nel 1920.

I dettagli

La storia "racconta" che il 14 marzo 1920, la Salernitana giocò la sua prima partita ufficiale sul campo di Piazza D’Armi contro lo Stabia.

La gara viene sospesa al termine del primo tempo per le avverse condizioni meteo e rigiocata l’11 aprile dinanzi a un pubblico numeroso.

Cento anni dopo, il 15 aprile 2020 la Salernitana avrebbe affrontato nuovamente le vespe sul proprio campo, ma anche stavolta come un déjà vu, la gara è stata rinviata al 3 luglio per l’avvento del Covid-19. Per ricordare l’importante avvenimento, su iniziativa dell’Associazione Culturale 19 giugno 1919, la Salernitana scenderà in campo con una fascia da Capitano celebrativa, in memoria della prima gara.

I convocati

Ventura ha convocato 22 giocatori. Non ci sono Lombardi, squalificato, Mantovani, Lazzari, Russo. PORTIERI: Micai, Vannucchi. DIFENSORI: Aya, Billong, Curcio, Jaroszynski, Karo, Lopez, Heurtaux, Migliorini. CENTROCAMPISTI: Akpa Akpro, Capezzi, Di Tacchio, Dziczek, Kiyine, Maistro. ATTACCANTI: Cerci, Cicerelli, Djuric, Giannetti, Gondo, Jallow.