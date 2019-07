Salernitana, Marco Firenze si fa male al ginocchio: corsa in clinica

Spavento, questa mattina, per il nuovo calciatore della Salernitana Marco Firenze che, durante l’allenamento presso il ritiro di San Gregorio Magno, ha subito un contrasto di gioco che gli ha provocato una forte contusione al ginocchio. Si è temuto il peggio. E per questo è stato trasportato per controlli in una clinica di Policastro. Sembra, dai primi esami medici, che non siano state riscontrate gravi lesioni. Ora, però, che il centrocampista dovrà stare a riposo per un breve periodo

La partita

Intanto alle 17.30 la squadra granata farà la sua prima amichevole contro i dilettanti della rappresentativa Sele-Tanagro.