Centenario Salernitana: gli ultras aspetteranno l'alba all'Arechi

La notte del 18 giugno sarà quella più lunga, perché spalancherá le porte al nuovo secolo granata. Gli ultras si raduneranno all'esterno della curva Sud Siberiano. Poi sarà festa grande. La Salernitana, fondata il 19 giugno 1919 in Corso Umberto, 67 - oggi via Mercanti - compirá 100 anni.

I festeggiamenti

Gli ultras si ritroveranno nel piazzale antistante la curva Sud: bandiere, sciarpata, cori, fumogeni per inneggiare alla Bersagliera che compie un secolo, amata e sostenuta da tutti i salernitani di padre in figlio. Gli ultras, come si evince da alcuni biglietti stampati e che già circolano in città, hanno abbinato all'evento "Aspettando il Centenario" anche una lotteria a sfondo benefico. Una storia lunga 100 anni, fatta di momenti esaltanti e meno gloriosi ma da ricordare tutta insieme, senza perdere paragrafi: la promozione in serie A (la foto che pubblichiamo si riferisce alla trasferta di Genova) ma anche i momenti bui dei fallimenti e della faticosa risalita, fino alla serie B.