Caos serie B, il Tar sospende delibera annullamento dei playout: Salernitana in attesa

Caos, tensione, paura dei playout. Stamattina al Tar del Lazio si è svolta l'udienza straordinaria per la discussione del ricorso del Foggia. Udienza durata circa 30 minuti. Il Tar del Lazio, al quale è ricorso il Foggia contro Lega e Salernitana per impugnare la delibera del 13 maggio (granata salvi, Foggia retrocesso senza playout, dopo la retrocessione del Palermo per illecito amministrativo), sta per emettere un decreto di sospensione cautelare e quindi di annullamento della delibera che cancellava i playout. Nuova tappa il 28 maggio ma adesso dipende tutto dal Palermo.

Gli scenari



Tutto ruota intorno alla decisione della Corte d’Appello sul caso Palermo (chiesta la maxi penalizzazione di 20 punti e non la retrocessione), tutto è legato anche al parere del Collegio di Garanzia del Coni al quale è ricorsa la Federcalcio per stabilire se i playout dovranno essere ripristinati o no. Pesa molto, però, la posizione del Palermo: se le tesi rosanero dovessero essere accolte, sarà playout e la Salernitana affronterà non più il Foggia ma il Venezia.

Il Comune di Salerno

Stamattina alle ore 7, il sindaco Enzo Napoli era a Palazzo di Città per firmare la procura ad oppendum. Il Comune di Salerno era rappresentato a Roma dall'avvocato Barone che, intervistata da salernitananews.it, ha commentato: "Siamo a Roma per tutelare la nostra città".