Sentimento Granata: riparte la raccolta di figurine della Salernitana

L’emergenza Covid-19 ha bruscamente interrotto l’iniziativa editoriale “Sentimento Granata” e molti appassionati non hanno potuto completare la raccolta delle figurine in edicola. Per ovviare a queste problematiche è consentire a tutti di completare l’album con serenità, è stato lanciato un servizio online dedicato.

Info utili

A partire da oggi, 6 maggio, i collezionisti potranno ordinare le figurine mancanti sul sito internet www.sentimentogranata.it e ricevere l’ordine direttamente a casa. Lo staff di Sentimento Granata raccoglierà le richieste dei tifosi attraverso un apposito

form online attivo fino al 31 maggio. Saranno accolte esclusivamente le richieste efettuate attraverso il form online. Gli ordini

saranno evasi nel mese di giugno, a partire da lunedì 11. I prezzi e le modalità di acquisto sono illustrati sul sito web.

Solidarietà

Sempre online, sarà disponibile anche un’edizione completa di Sentimento Granata. Si tratta di una “Full Box” contenente 1 album “Sentimento Granata” con copertina soft-touch, 1 raccolta completa di tutte le figurine (per un totale di 353 pezzi), 1 Fisarmonica del Centenario, 1 T-shirt personalizzata “Sentimento Granata” e una shopping bag della Salernitana. Grazie a questa limited edition, i tifosi potranno vivere l’emozione di completare l’album del Centenario. Il cofanetto sarà in vendita ad un prezzo fortemente ridotto di 59 euro (a fronte di 89 euro) in virtù del difficile periodo economico vissuto da tutto il mondo dello sport e degli sportivi. Inoltre parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza all’Ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. “Le restrizioni imposte dall’emergenza Covid-19 – ha commentato Giovanni Sapere, Direttore editoriale di Creatiwa Studio – impediscono di organizzare eventi per lo scambio dei doppioni, ma non fermano la passione per la Salernitana. Per consentire a tutti gli appassionati di completare la raccolta, abbiamo organizzato un servizio online comodo, veloce e soprattutto sicuro. Inoltre, abbiamo deciso di devolvere in beneficenza all’ospedale Ruggi parte del ricavato della vendita della full box. E' un gesto per aiutare i medici e gli infermieri che nelle ultime settimane hanno fatto tanto per Salerno e per i Salernitani”.