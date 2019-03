Salernitana, l'annuncio di Lettieri: "Pronto ad acquistarla, attendo De Luca e Lotito"

Dopo le parole di Vincenzo De Luca, durante la visita allo stadio Arechi in vista delle Universiadi, che sollecitava un incontro con la proprietà per capire quali sono gli obiettivi per il futuro e la contestazione degli ultras che li porterà a disertare la partita contro il Venezia, alla vigilia proprio della sfida con la squadra veneta, in programma il 30 marzo a Salerno, arriva una dichiarazione, destinata a far discutere, pronunciata da Giuseppe Lettieri, rampollo della famiglia che gestisce il centro commerciale La Fabbrica, da sempre molto vicina proprio al governatore della Campania.

L'annuncio a sorpresa

In un colloquio con il sito “salernitana news”, Lettieri si sofferma sulla possibile vendita della società granata da parte di Claudio Lotito e Marco Mezzaroma: “Se Lotito ne vuole parlare tramite De Luca o anche direttamente sono disponibile. L’ho già conosciuto in altre occasioni – precisa l’imprenditore partenopeo - bisogna capire solo economicamente cosa ha in testa”. I due co-patron della Salernitana hanno sempre lasciato intendere di “valutare ogni cosa, da imprenditori, di non avere intenzione di andare via da Salerno, ma neppure di rimanere a dispetto dei Santi”. Ora arriva l’apertura, a sorpresa, di Lettieri Jr sul possibile acquisto della società. Non resta che attendere la reazione di Lotito.