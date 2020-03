Salernitana, regalo di Heurtaux ai tifosi: "Vi regalo la mia maglia"

La maglia del debutto è un nuovo inizio per ogni calciatore. Di solito è un cimelio di famiglia: il giocatore la conserva per senso di appartenenza. Heurtaux aveva seguito questa regola non scritta: dopo aver accettato di giocare con la formazione Primavera per ritrovare la migliore condizione fisica, era finalmente sceso in campo con la Salernitana giocando i primi 96' in granata contro il Perugia. La maglia del debutto era stata conservata a casa ma poi il calciatore francese ha deciso di metterla in palio attraverso instragram.

L'iniziativa

“Dopo mesi di difficoltà, sacrifici, duro lavoro e fiducia è arrivata la mia prima partita da titolare con questa importante maglia. Il risultato finale non è stato quello sperato ma sono contento di avere ritrovato il campo e giocato 96’. Ci sarà tempo per migliorare collettivamente e individualmente ma ora c’è da debellare tutti insieme questo virus con responsabilità restando a casa – ha scritto il 32enne difensore francese sul suo profilo Instagram, accompagnando alcune sue foto in azione – Ho deciso di regalare la mia prima maglia da titolare che inizialmente volevo tenere come ricordo ma penso che possa regalare un sorriso a uno di voi. Partecipare è semplice: metti mi piace sotto alla foto, tagga 3 persone tra i commenti e annuncerò il vincente quando sarà finita la quarantena e consegnerò di persona la mia maglia. Un abbraccio a tutti e stiamo attenti”.

Foto US Salernitana 1919

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.