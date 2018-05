Salernitana: il 15 luglio prende il via la nuova stagione

Partirà ufficialmente il prossimo venerdì 13 luglio la stagione 2018/19 della Salernitana. I granata si sottoporranno a una due giorni di test atletici e visite mediche presso il Centro Polidiagnostico Check-Up con la supervisione dell’Area Medica. Nella giornata di domenica 15 luglio la squadra partirà alla volta di Rivisondoli dove resterà in ritiro fino ai primi giorni di agosto in vista del debutto in TIM Cup.

Con questa nota stampa, apparsa stamane sul sito web ufficiale del club, la Salernitana ha comunicato le prime date ufficiali della prossima stagione agonistica. Confermato dunque il cambio di location per il romitaggio estivo, già pre-annunciato nei giorni scorsi sul nostro sito: non più l'Umbria dunque, ma l'Abruzzo sarà la cornice delle prime sgambature estive della Salernitana che verrà. Tra i lussureggianti altipiani di Rivisondoli infatti, il tecnico Colantuono potrà finalmente dare alla luce e plasmare la "sua" Salernitana, essendo la scorsa stagione subentrato in corsa e quindi poco incisivo sulla composizione della rosa. La nuova stagione, che a tutt'oggi è ancora agli albori, vivrà il passaggio propedeutico delle visite mediche degli atleti, che si terranno - come di consueto - presso il Centro Polidiagnostico Check-Up di Salerno. A seguire, il giorno 15 luglio, la truppa granata partirà alla volta dell'Abruzzo.