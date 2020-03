Conti e speranze: ecco quanto vale per la Salernitana il ritorno in campo

La Uefa ha deciso - niente Europei per fare spazio ai campionati - e il Palazzo del calcio, in Italia, attende il momento migliore per ripartire. L'obiettivo è tornare in campo entro il 2 maggio oppure il 9. La "torta" dei diritti tv è di 300mila euro, cioè il 75% dei 25 milioni di euro di diritti tv (22 Dazn e 3 la Rai) che la Lega B incassa e poi distribuisce in parti uguali alle consociate. Il restante 25% è variabile. Poi ci sono gli incassi al botteghino. L'anno scorso, "la spinta" dei tifosi si è tradotta in un incasso complessivo di circa 1,4 milioni di euro per la Salernitana. Se le partite che mancano non venissero giocate, il danno potenziale sarebbe di oltre 400mila euro.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gli allenamenti

Molte squadre hanno rinviato la ripresa delle sedute di lavoro al 20 marzo oppure al 23 marzo. La Salernitana aveva riprespo ma poi si è fermata e non ha ancora comunicato la data del ritorno all'attività. I calciatori si allenano a casa e svolgono esercizi per la tonicità muscolare. Il calciatore Aya metterà all’asta una maglia indossata in campo da destinare al progetto “Un calcio al Covid19” di LiveOnlus. Prosegue l'asta benefica su Charity Stars.