Salernitana bende e cerotti: Ventura studia la formazione

Lombardi e Cicerelli infortunati, il primo per lungo tempo, Akpa Akpro squalificato. La Salernitana perde tre titolari, forse potrebbe recuperare in extremis solo Cicerelli che è alle prese con un fastidio al ginocchio. Lombardi ha lasciato lo stadio Bentegodi di Verona sulla sedia a rotelle ed è ritornato a Salerno in treno con il fisioterapista anziché in aereo con i compagni. Il guaio muscolare ai flessori della coscia sinistra richiederà non meno di un mese di cure.

Le ipotesi di formazione

Se mancherà Cicerelli, il turnover obbligato riporterà Kiyine sulla fascia destra. Il modulo dovrebbe essere il 3-5-2: Akpa Akpro è squalificato e Di Tacchio è pronto al rientro. Ventura, però, potrebbe far debuttare Capezzi mezzala destra e utilizzare Di Tacchio sul fianco sinistro di Dziczek. L'alternativa è la rinuncia a Capezzi, lo spostamento di Dziczek per favorire l'accentramento di Di Tacchio e l'utilizzo in contemporanea di Maistro. Sulla fascia sinistra, è ballottaggio Lopez-Curcio ma l'uruguagio è favorito. Karo in difesa dovrebbe fare spazio ad Aya. Djuric guiderà l'attacco. Al suo fianco, più Jallow che Gondo