Salernitana, si fa male Pucino: emergenza difesa

Nuova grana per mister Gregucci. Durante l’allenamento al centro sportivo “Mary Rosy”, infatti, Pucino ha riportato una distorsione alla caviglia destra. Il medico della squadra Italo Leo si è preso due giorni di tempo per fare tutti gli accertamenti del caso. Ma, ora, è emergenza difesa. sono già infortunati Bernardini, Perticone e Schiavi. Cosa farà l’allenatore granata? Da quanto si apprende potrebbe spostare Casasola in difesa e Anderson in mediana. Le prossime ore sono decisive.