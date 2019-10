Infermeria e mercato: Jaroszynski ko, proposto Rajkovic alla Salernitana

Pawel Jaroszynski a rischio forfait: il difensore polacco è uscito malconcio dalla partita di Pisa, accusa un fastidio muscolare, è stanco, lo staff sanitario fa gli straordinari per riconsegnarlo a Ventura. Nel frattempo si propone il difensore serbo svincolato Slobodan Rajkovic ma il club granata nicchia.

Infermeria e mercato

E' accaduto tutto in poche ore. Reduce dalla trasferta di Pisa durante la quale aveva anche subito un colpo alla caviglia e poi al ginocchio, Jaroszynski ha acceso il lampeggiante, ha bisogno di riposo ed entro 48 ore Ventura avrà il responso dai medici. Confida di recuperarlo, vuoole utilzzarlo a tutti i costi: il polacco è uno dei pilastri della difesa, sempre presente. Nel frattempo, complice l'infortunio occorso a Mantovani che si è anche operato, la Salernitana riflette sull'opportunità di inserire un nuovo innesto in difesa. Si è proposto nelle ultime ore Slobodan Rajkovic, difensore svincolato classe '89 con il quale il club granata aveva già flirtato in estate ricevendo un rifiuto. Adesso la prospettiva si sarevbbe rovesciata: Rajkovic manda segnali ma la Salernitana nicchia.

Le prove di formazione

Nel frattempo la sfida casalinga all'Entella è alle porte, la Salernitana deve riscattare la sconfitta in trasferta a Pisa e - in generale - il periodo nero: 2 punti in 4 partite, 2 pareggi in casa e 2 ko fuori, la peggiore media punti della serie B nell'ultimo mese. Ventura medita cambiamenti: si prepara il regista Dziczek, dovrebbero giocare dal 1' Lombardi e Akpa Akpro.

