Salernitana: under 14 gratis allo stadio, l'iniziativa Granata

Buone notizie per i baby tifosi Granata. L’U.S. Salernitana 1919, infatti, ha fatto sapere che, in occasione di tutte le gare casalinghe della stagione 2018/2019, saranno riservati tagliandi omaggio per gli Under 14 nel settore Distinti, fino ad esaurimento posti.

Come partecipare

Gli interessati potranno prenotare il biglietto gratuito del minore di 14 anni insieme a quello dall’accompagnatore maggiorenne, che dovrà invece essere acquistato necessariamente a tariffa intera, inviando un’e-mail a marketing@ussalernitana1919.it con il modulo compilato entro e non oltre i 4 giorni antecedenti la gara e fino all’esaurimento dei posti disponibili, esclusivamente nei periodi di vendita libera comunicati sul sito ufficiale dell’U.S. Salernitana 1919.