Salernitana, caos in Serie B: interrogazione di De Luca Jr al premier

Il deputato del Partito Democratico Piero De Luca ha depositato un’interrogazione parlamentare al presidente del consiglio dei ministro Giuseppe Conte per avere delucidazioni su quanto sta accadendo in Serie B. In particolare l’interessamento del figlio del governatore della Campania riguarda il futuro della squadra di calcio del capoluogo: “Prima di prendere posizione sulla vicenda della Salernitana Calcio ho atteso qualche giorno per comprendere meglio l’evolversi degli eventi” è la sua premessa, poi aggiunge: “Quanto sta accadendo nel campionato di Serie B ha del paradossale, visto che - a stagione conclusa - le sorti della classifica sono affidate alla Giustizia sportiva”.

La vicenda

De Luca Jr ricorda che, lo scorso 13 maggio, il Tribunale Federale Nazionale ha sanzionato il Palermo Calcio per illeciti consumatisi tra il 2014 e il 2017, decretandone così la retrocessione in Lega Pro. In seguito, il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Professionisti Serie B, rendendo esecutiva la sentenza del Tfn, ha deliberato di procedere con la disputa dei play off e di non far svolgere i play out, viste le 4 retrocessioni. Nella giornata di ieri, il presidente del Tar del Lazio ha accolto la sospensiva cautelare richiesta dal Foggia Calcio della delibera del Consiglio Direttivo della Lnpb, rinviando all’11 giugno l’udienza per la trattazione della questione in Camera di Consiglio. Nelle stesse ore, anche la Corte d’Appello Federale ha rinviato l'esame del ricorso di appello del Palermo Calcio avverso la sentenza di retrocessione del Tfn.

L’interrogazione: