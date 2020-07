E' il giorno del derby Salernitana-Juve Stabia: le formazioni

L'allenatore granata Gian Piero Ventura lascia in panchina il centravanti Djuric e si affida in attacco di nuovo a Giannetti, in coppia con Jallow. La Salernitana, che nel post Covid ha conquistato 2 punti in 3 partite, ha urgente bisogno di una vittoria playoff. In occasione del derby contro la Juve Stabia, il capitano di casa indosserà la fascia celebrativa in ricordo della prima partita in assoluto disputata dalla Salernitana. Affrontò proprio lo Stabia, nel lontano 1920.

Le probabili formazioni

SALERNITANA - JUVE STABIA (Stadio Arechi, ore 21)



SALERNITANA (3-5-2): Micai; Aya, Billong, Jaroszynski; Kiyine, Akpa Akpro, Di Tacchio, Dziczek, Lopez; Jallow, Giannetti. A disp. Vannucchi, Russo, Migliorini, Curcio, Cerci, Capezzi, Djuric, Gondo, Cicerelli, Maistro, Heurtaux. All. Ventura

JUVE STABIA (4-3-3): Provedel; Fazio, Tonucci, Troest, Ricci; Calvano, Calò, Mallamo; Canotto, Cissè, Elia. A disp. D. Russo, Allievi, Di Mariano, Rossi, Bifulco, Izco, Addae, Germoni, Mastalli, Vitiello, Forte, Mezavilla. All. Caserta

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1 (Fiore/Pagliardini). IV uomo: Lorenzo Illuzzi di Molfetta