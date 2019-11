Salernitana, derby con la Juve Stabia: ecco il costo dei biglietti

E' convocato alle ore 13 a Castellammare di Stabia il Gruppo Operativo per la Sicurezza che adotterà accorgimenti per il derby Juve Stabia-Salerniiana in programma allo stadio Romeo Menti sabato 23 novembre (ore 15). L'orientamento è far partire i tifosi granata solo se muniti di tessera del tifoso.

L'attesa

Presieduto dal dottore Juliano, il Gos si svolgerà presso il Commissariato di Castellammare di Stabia. I tagliandi a disposizione sono 762, costano 20 euro, compresi i diritti di prevendita e saranno polverizzati in poche ore. Le ricevitorie saranno subito prese d'assalto dai gruppi ultras.

Il concentramento

Sono stati allestiti alcuni autobus e pulmini. Il concentramento sarà fissato allo stadio Arechi. Dal piazzale antistante l'impianto sportivo di via Allende comincerà poi la scorta verso la città delle terme. All'ingresso, steward già operativi a Salerno accoglieranno i tifosi granata.