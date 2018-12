Salernitana, la crisi tecnica: Gallo e Drago in pole per il post Colantuono. Rossi al momento solo una suggestione

E'bagarre per la sostituzione di Stefano Colantuono in sella alla panchina granata. I papabili più autorevoli sembrano essere due, ma non è da escludere un profilo al momento 'Top secret'. Poco accreditata l'ipotesi di un ritorno dell'ex profeta a Salerno, ma con Lotito tutto è possibile. Baroni invece sta per firmare per il Frosinone