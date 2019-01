Salernitana - Lecce 1-2: anche i salentini espugnano l'Arechi

Una brutta Salernitana cede il passo in casa anche al cospetto del Lecce, buona formazione senza alcun dubbio, ma niente di trascendentale rispetto a compagini come il Brescia e il Pescara che a Salerno hanno letteralmente dominato. Lontana parente della squadra che ha impressionato al Barbera di Palermo, la formazione di Gregucci non ha mai dato l'impressione di essere in gara, evanescente come sotto la gestione Colantuono. Appare evidente anche ai più ottimisti che questa rosa vada rinforzata a centrocampo, con elementi di qualità in grado di far girare una formazione smarrita senza Di tacchio; inoltre serve qualcosa di più sull'out mancino con Vitale protagonista di prestazioni troppo altalenanti, e non si può pensare che Memolla sia la soluzioni a tutti i mali.

Primo tempo

Accolti da una cornice di pubblico meno imponente del solito (vuoi per un clima rigido che ha scoraggiato le grandi masse) Salernitana e Brescia scendono in campo affrontandosi a viso aperto fin dalle primissime battute. Dopo appena 30 secondi gioco, il Lecce prova a insidiare la porta difesa da Micai, con un tiro di Tachtsidis che si alza sopra la traversa. I salentini insistono e già al 4’, complice un’indecisione di Micai, passano in vantaggio grazie a Mancosu, autore di una conclusione velenosa dal limite dell’area che inganna l’estremo difensore granata. L’undici di Gregucci accusa il colpo, e fatica non poco ad imbastire trame di gioco in grado di impensierire la retroguardia ospite. La supremazia territoriale dei ragazzi di Liverani è evidente, grazie anche ad una linea mediana in grado di giganteggiare al cospetto di un Castiglia evanescente un Akpa Akpro meno smagliante del solito. Al 18’, giallorossi vicinissimi al gol del raddoppio con un tap in di Falco, neutralizzato stavolta da Micai. Il gol del raddoppio è nell’aria e arriva puntuale al 20’, quando si consuma il la vendetta dell’ex con Palombi, bravo a capitalizzare un passaggio filtrante di Tachtsidis letteralmente “ammirato” sia da Perticone che da Mantovani, e a freddare con un colpo calcettistico Micai. Al 27’, Jallow con un assolo personale prova a suonare la carica, ma il tiro a giro del gambiano esce di un soffio. La Salernitana inizia a guadagnare metri, vuoi anche per un Lecce più guardingo e più propenso a sfruttare gli spazi che la Salernitana giocoforza concede. Al 39’, altra tegola per Gregucci che perde Akpa Akpro per infortunio, al suo posto entra Minala. Nonostante il cambio, i granata continuano a sbattere contro il muro eretto da Lucioni e compagni, nemmeno fosse una linea Maginot. L’Arechi non gradisce e inizia rumoreggiare nei confronti della squadra, rea di non combattere con le unghia e con i denti. Dopo 3’ di recupero, arriva il duplice fischio del Sig. Maggioni che quasi si perde tra i fischi e i cori di scherno provenienti da parte della curva sud, indirizzati alla squadra e il patron Claudio Lotito.

Secondo tempo

Pronti via, Lecce vicinissimo al terzo gol con Scavone, che spreca da posizione più che favorevole. Nel frangente gli ospiti recriminano per un calcio di rigore per un presunto fallo di Djavan Anderson sullo stesso Scavone. Dopo lo spavento, la Salernitana si riassesta in mezzo al campo, ma non trova il bandolo della matassa per provare a perforare la retroguardia ospite. All’11, granata vicino al gol dell’1 a 2 con Jallow, il destro del gambiano però non trova lo specchio. Al 16’, Gregucci lancia nella mischia il redivivo Di Gennaro, con la speranza che l’ex Lazio possa illuminare le geometrie della compagine granata. Al 23’, ospiti di nuovo pericolosi con un numero del subentrato Pettinari che uccella con un tunnel Gigliotti, la difesa in extremis però riesce a neutralizzare il pericolo in corner. Sugli sviluppi del corner Calderoni fa partire un bolide dai 20 metri che sibila a pochi centimetri dal montante sinistro della porta difesa da Micai. Al 25’, salentini di nuovo pericolosissimi di nuovo con Calderoni che si presenta a tu per tu con Micai (il retropassaggio errato da Djavan Anderson è clamoroso), ma Micai è bravissimo a strappare la sfera dai piedi del centrocampista salentino. La legge del calcio è a volte impietosa, e così su capovolgimento di fronte (26’) arriva, quasi inatteso, il gol della Salernitana grazie al tap-in vincente in mischia di André Anderson. Al 38’, granata vicini al gol del pareggio con Jallow, che da buona posizione spreca malamente la rete. Al 39’, ci prova Di Gennaro con un tiro dal limite dell’area neutralizzato facilmente da Vigorito. L'undici di Gregucci prova a esprimere il massimo sforzo per trovare il pareggio, ma non riesce a creare occasioni limpide. In piena zona Cesarini, ospiti vicinissimi di nuovo al gol con Mancosu che macina 40 metri di campo in solitudine (grazie ad un errore in disimpegno di Di Gennaro), ma al momento del tiro viene ostacolato da Djvan Anderson che salva i granata. Non succede più nulla e così al termine del 5' recupero, l'arbitro decreta la fine delle ostilità, condannando i granata all'ennesimo KO casalingo.