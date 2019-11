"Salernitana, un sogno lungo un secolo": presente anche Delio Rossi

Il sindaco, il Vescovo e il... Profeta. Parteciperà anche Delio Rossi, l'allenatore dello squadrone che conquistò la storica promozione in Serie A, alla presentazione del libro "Una partita lunga un secolo", che avverrà il 22 novembre alle orr 17.30 nel Salone dei Marmi di Palazzo di Città. E' un omaggio del salernitano Angelo Scelzo e di Luigi Narni Mancinelli al centenario della Salernitana.

L'evento

Il nuovo Arcivescovo di Salerno, monsignor Andrea Bellandi, fiorentino, in passato ultrà viola, e Delio Rossi, anch’egli con trascorsi non solo granata ma pure nella Fiorentina, saranno tra i protagonisti della presentazione del libro “Una partita lunga un secolo”, scritto da Angelo Scelzo e Luigi Narni Mancinelli per la collana saggi, dell’editrice Albatros, dedicato al centenario della Salernitana. Il volume, che contiene un capitolo dedicato alla stampa sportiva cittadina, racconta il secolo della squadra granata e della città di Salerno, ed è arricchito da una serie di schede tematiche sul ruolo e la successione dei Presidenti, sul ricordo e la figura di Agostino Di Bartolomei, sul profilo della tifoseria e, infine, sulla rievocazione dei gol più importanti che hanno segnato, negli anni, il cammino della Salernitana. In edizione fuori commercio, su idea del grafico Franco Cannavale, e a cura della cartotecnica MAF, è stata inoltre realizzata una cartella-ricordo contenente un estratto del libro e una litografia su un angolo del centro storico di Salerno, a firma di Mario Narni Mancinelli. Previsti i saluti iniziali del Sindaco di Salerno, Enzo Napoli e dell’assessore all’Ambiente e allo Sport, Angelo Caramanno. Seguiranno gli interventi dell’arcivescovo Andrea Bellandi, di Delio Rossi e dei giornalisti Nino Petrone e Gianfranco Coppola, vice presidente nazionale USSI. Modera Giuseppe Blasi. Saranno presenti calciatori granata di ieri e di oggi.

I due autori

Angelo Scelzo, editorialista di “ Avvenire” e de “Il Mattino”, autore di numerose pubblicazioni su temi della comunicazione e della realtà ecclesiale nel Mezzogiorno e in Italia. Ha iniziato la sua attività giornalistica come collaboratore sportivo della pagina salernitana de “Il Tempo”. Gli ultimi incarichi ricoperti sono stati quelli di Sotto-Segretario del Pontificio Consiglio delle Comunicazioni Sociali e, dal 2013, di vice Direttore della Sala Stampa della Santa Sede. Luigi Narni Mancinelli (Salerno,1975) lavora come editor e scrittore. Ha pubblicato per Jota editore i racconti Il Vampiro nella raccolta Liquidi Inversi (2011) e Quetzalcoatl, nella raccolta Lavoro carnivoro (2012) e per Plectica editrice “Una disperata felicità”. Storie di uomini e donne in fuga (2014). Per la rivista web “Qui e ora”(quieora.ink) ha pubblicato Mostri del Novecento e Distopie reali (2017). Scrive sul quotidiano online Paese Sud (paesesud.it)