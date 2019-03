Lotito replica a De Luca: "I salernitani ringraziassero Dio che si trovano in serie B"

Dopo le stoccate a mezzo stampa del governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca, il co-patron granata Claudio Lotito si è detto disponibile ad un incontro ma ha anche ricordato le spese di gestione annuali.

La replica

In una intervista rilasciata al quotidiano Le Cronache , ecco la sua risposta: “Se il presidente De Luca vuole ragguagli e rassicurazioni, sono disposto a incontrarlo. Basta una telefonata organizziamo, visti i rapporti che ci sono da questo punto di vista non ci sono problemi da parte mia. Salerno merita di più? Ringraziasse Dio che la Salernitana è in serie B. Ho dato stabilità alla società, paghiamo puntualmente gli stipendi e se considerate che ci sono squadre importanti in serie B che rischiano di saltare non è poco. Io non ho ricevuto né vantaggi né favori. Oltre a rimetterci quattro milioni all’anno di più non posso fare. La tifoseria deve stare tranquilla. Tanti tifosi mi hanno detto che erano abituati a stare in C ed a salire e scendere poi dalla serie B in poco tempo. Deluso dal campionato? Non mi sembra che la squadra sia in lotta per non retrocedere”.