Salernitana e Salerno: granata in campo con il logo della città sulla maglia

Il Covid non è sconfitto, anzi è un avversario insidioso e potrebbe agire in "contropiede". Per questo motivo, gli stadi restano vuoti: si gioca senza pubblico, in assenza di tifo e passione. I supporter granata hanno srotolato un lungo striscione all'esterno dello stadio Arechi. La Salernitana, nel frattempo, ha invitato alla simbolica adunata.

L'iniziativa

La Salernitana, Salerno, la sua gente. Il legame indissolubile tra il club granata, la città e i suoi tifosi verrà ribadito in occasione della partita Salernitana – Empoli in programma venerdì 24 luglio. I calciatori granata scenderanno in campo, infatti, con una maglia celebrativa recante sul petto la scritta “Città di Salerno” e il logo del Comune con l’effige di San Matteo. Con questa iniziativa la Salernitana intende ringraziare la città e i tifosi granata, costretti in questo momento emergenziale a vivere da casa le vicende della loro squadra del cuore. Per la Proprietà, per i dirigenti, per lo staff tecnico e per tutti i calciatori i tifosi ci sono sempre stati e ci saranno sempre.