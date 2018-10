Salernitana: maxi squalifica per Raffaele Schiavi

Verrebbe da dire: Guccini - Salernitana 2 - 0. Dopo il danno di aver subito una discutibile conduzione arbitrale da parte del fischietto di Albano Laziale, il club granata subisce la puntuale beffa, firmata in questo caso dal Giudice Sportivo che è andato giù con la mano pesante nel valutare i fatti accaduti nel convulso finale di gara del match di Cremona: a Raffaele Schiavi comminati ben 4 turni di squalifica

"per essersi, al termine della gara, sul terreno di giuoco, rivolto all'Arbitro con atteggiamento minaccioso indirizzandogli epiteti insultanti e appoggiandogli una mano sul petto, che lo faceva arretrare di due passi; sanzione aggravata anche perché capitano della squadra". Per il calciatore anche una ammenda di 3000€".

"Dulcis in fundo", la mannaia del Giudice Sportivo si è abbattuta anche sul tecnico Stefano Colantuono, fermato per un turno perché

"al termine della gara, sul terreno di giuoco, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti del Direttore di gara al quale rivolgeva espressioni irriguardose, reiterando tale atteggiamento mentre abbandonavano il terreno di giuoco".

Vada per la squalifica al tecnico, che ci può anche stare visto il tenore del referto e l'entita della sanzione, ma appare esagerata la punizione inferta al capitano della Salernitana. In queste ore, la lo staff dirigenziale del club granata sta valutando se ci sono gli estremi per avviare le procedure del ricorso, che alla luce dei fatti appare quanto meno doveroso, per far sì che la giustizia sprotiva sia equa, non ingiusta. Nelle pieghe di questa faccenda, un po' tutti si domandano provocatoriamente: "Ma se nel calcio, come nella vita, chi sbaglia paga, non sarebbe opportuno che il designatore arbitrale 'consigli' un turno di riposo anche al sig. Guccini, a seguito di una prestazione oggettivamente insufficiente anche per gli standard di categorie inferiori alla serie B?".