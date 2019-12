Salernitana, comincia la fiera dei sogni: ecco gli obiettivi di mercato

Un gradito ritorno, una punta che faccia sognare, il difensore che possa consentire a Mantovani di guarire con calma e di valutare con attenzione lo stato di forma di Heurtaux. Sta per cominciare il mercato granata, la fiera dei sogni. Il gradito ritorno potrebbe essere il brasiliano Andrè Anderson. Per quanto riguarda l'attaccante, la Salernitana ambisce a Moncini della Spal, sul quale però si sono fiondate anche Empoli e Frosinone. Per la difesa piace Dell'Orco, già inseguito in estate.

I casi irrisolti

L'allenatore Gian Piero Ventura ha scritto la propria letterina: ha bisogno di calciatori pronti e di qualità, tenuto conto che a Pescara, alla ripresa, mancheranno per squalifica tre titolari. E' necessario, però, non solo ingaggiare ma anche sfoltire: in lista di sbarco c'è la mezzala Firenze. Potrebbe partire uno tra Giannetti e Jallow. Quest'ultimo piace non solo al Pescara ma potrebbe essere richiamato da Lotito alla Lazio. C'è poi da risolvere la questione Cerci: il comportamento del calciatore - cartella clinica pubblicata sui social - non è piaciuto al club che potrebbe proporre la rescissione contrattuale per giusta causa al Collegio Arbitrale oppure multarlo.