Mercato, la Salernitana mette la freccia a sinistra: sul taccuino c'è Curcio

C'è il brasiliano Felipe Curcio, classe '93, sul taccuino della Salernitana. Il giocatore ha rescisso il contratto con il Brescia, era stato già sondato tempo fa ma poi gli fu preferito Lopez. Adesso potrebbe esserci un effetto "porre girevoli" sulla fascia sinistra: Lopez ha il contratto che termina il 30 giugno, potrebbe lasciare anzitempo la Salernitana oppure rappresentare un'alternativa sulla sinistra, se Kiyine venisse spostato mezzala, complice la partenza imminente di Firenze.

I rinnovi

Heurtaux e Mantovani hanno firmato il contratto fino al 30 giugno: il primo deve cominciare a giocare ijn prima squadra dopo le tre partite con la formazione Primavera e l'altro ha bisogno di un mese per riatletizzarsi, dopo l'intervento chirurgico al gluteo, al quale si è sottoposto in Finlandia. Verrà, invece, depositato in Lega il rinnovo del contratto del centrocampista Moses Odjer, fino al 2022. E' stato firmato dalle parti.