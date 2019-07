Mercato Salernitana, ceduto al Crotone il difensore Gigliotti

L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Crotone per il trasferimento a titolo definitivo del difensore classe ‘89 Guillaume Gigliotti.

Lo scenario

La Salernitana sostituirà il giocatore con un trova difensore di piede mancino. Aveva cercato di convincere Rajkovic ma non c'è riuscita. Potrebbe alla fine ingaggiare lo svincolato Bianchetti, ex Hellas Verona. Potrebbe anche arrivare il polacco Jaroszynski, utilizzabile sia come centrale di sinistra che da "quinto", anche in ragione dell'infortunio di Lopez.

Il triangolare

Domani, giovedì 1 agosto, la Salernitana giocherà allo stadio Arechi il triangolare Siberiano al quale parteciperanno Bari e Reggina. Gli orari delle partite: ore 20.30 Bari-Reggina, ore 21.30 Salernitana-Bari, ore 22.30 Salernitana-Reggina.