Mercato chiuso: in entrata Capezzi, cessioni a Lazio, Venezia, Bari e Rieti

Domattina, alla vigilia di Benevento-Salernitana e alla chiusura delle compravendite, l'allenatore granata Gian Piero Ventura terrà conferenza allo stadio Arechi, in sala stampa. Dalla sessione invernale del calciomercato ha ricevuto il centrocampista Capezzi, ex Crotone, reduce dall'esperienza all'Albacete, di proprietà della Sampdoria. Prenderà il numero 8 che era di Firenze. E' arrivato anche un attaccante molto giovane, dal Rieti: si chiama Bruno Pio Giordano, classe 2002, e servirà alla formazione Primavera.

Capitolo cessioni

E' stato ceduto Firenze a titolo temporaneo, al Venezia. C'è diritto di riscatto. Cicerelli come Casasola: la Lazio ha acquisito la proprietà del cartellino, gli ha fatto sottoscrivere un contratto pluriennale e l'ha girato di nuovo alla Salernitana, riconoscendole un indennizzo. Al Rieti passano Kalombo, in prestito, e via Lazio, sempre in prestito, anche Morrone. Il baby Novella è stato trasferito a titolo definitivo a Formello: la Salernitana lo cede alla Lazio e il giovane, ex granatino, ha sottoscritto un contratto triennale. Il difensore Pinto passa al Bari a titolo temporaneo.

La foto che pubblichiamo, tratta dal sito US Salernitana 1919, è di Nicola Ianuale.