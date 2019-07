Salernitana, parla Lotito: "La squadra sarà forte", ecco le trattative di mercato

La mezzala Mastalli della Juve Stabia, il difensore Bogdan (una suggestione, un affare delicato) da trattare con l'aiuto della Lazio, il trequartista Firenze entro martedì, Dall'Oglio entro il fine settimanana, un inserimento per Puscas, Migliorini che firma oggi il suo biennale. Ecco le principali trattative di mercato alle quali sta lavorando la Salernitana in queste ore.

Ventura e Lotito

L'allenatore granata Gian Piero Ventura si è spostato verso il centro-Nord nel fine settimana ma domani, martedì 9 luglio, sarà di nuovo in città e potrebbe essere presentato a metà settimana. Alla conferenza dovrebbe prendere parte anche il co-patron Claudio Lotito, insieme al direttore sportivo Angelo Fabiani. "Costruiremo una Salernitana forte e che diverta i tifosi - ha detto Lotito - Non contano i cognomi ma le caratteristiche, le attitudini e le motivazionii. Ventura sa far giocare bene le proprie squadre e noi costruiremo una squadra funzionale alle caratateristiche e alle necessità del nostro allenatore. Speriamo in un ambiente vicino alla squadra e al tecnico ma sono convinto che accadrà".