Salernitana vicina a due colpi di mercato

Importanti novità di mercato per la Salernitana. Nelle ultime ore, infatti, come riporta il noto esperto di mercato Alfredo Pedullà, i granata si stanno avvicinando a due importanti giocatori che potranno diventare importanti nello scacchiere di Colantuono.

I colpi in entrata

Secondo quanto riporta Pedullà i granata sarebbero sul punto di perfezionare il trasferimento a Salerno di Ahmed Touba, giovanissimo laterale mancino belga di origine algerina in arrivo dal Brugge. Contemporaneamente sarebbe stata formalizzata la proposta al Bristol City per far rientrare Milan Djuric in Italia. Per l'attaccante bosniaco i granata avrebbero offerto 300 mila euro più bonus. Resta solo da superare la resistenza inglese considerando anche che Djuric è in scadenza di contratto.