E' stato ritrovato lo statuto sociale della Salernitana: sarà in esposizione al Parco dell'Irno

Lo stato sociale della Salernitana, datato 1919, composto da 4 pagine e 12 articoli: ecco il pezzo pregiato della mostra sulla storia granata, che sarà possibile visitare al Parco dell'Irno, fornace ex Salid, dal 13 al 23 giugno. Dopo la realizzazione del libro “C’è solo una maglia – Storia dei colori sociali della Salernitana”, che contiene immagini rarissime della squadra della città dal 1919 ai giorni nostri e tutte a colori, grazie al sapiente lavoro di recupero digitale-artigianale operato dai grafici della casa editrice Geo Edizioni di Empoli, i giornalisti Umberto Adinolfi e Marco Rarità hanno proseguito nella ricerca costante di ricostruzione della storia della Salernitana.

La scoperta

Indagini in biblioteche, archivi storici "e veri e propri colpi di fortuna - scrivono gli autori - hanno consentito di recuperare documenti di cui si ignorava addirittura l’esistenza. I documenti ritrovati saranno in esposizione alla mostra ufficiale della Unione Sportiva Salernitana 1919 “100 anni di Salernitana”, organizzata dall’associazione 19 giugno 1919. Tra i documenti, ci sarà anche una delibera di Giunta Municipale di Salerno, atraverso la quale l’amministrazione concede il primo campo da gioco ufficiale alla neonata U.S. Salernitana, a ridosso della spiaggia di Santa Teresa. Altro materiale cartaceo mette la parola fine alla ricerca delle prove “testuali” della nascita della US Salernitana. In primis la minuta notarile dell’assemblea fondativa della società, datata appunto 19 giugno 1919. Non ultima, una copia “divulgativa” dello Statuto Ufficiale della Salernitana: quattro pagine, su cui sono dattiloscritti 12 articoli, compreso il motto sociale della società che era appena nata.

Il libro

La Geo Edizioni presenterà il volume curato da Giuseppe e Francesco Pio Fasano, sulla storia della Salernitana, questo composto da documenti storici ed assolutamente inediti, in uscita nel mese di giugno.