Salernitana - Novara: Colantuono convoca Orlando e sogna la terza vittoria

Contro il Novara Colantuono non cambia. Dopo aver finalmente indivuduato gli schemi, il modulo e favorito quella particolare "chimica" tra i calciatori smarrita quasi del tutto dopo l'addio di Bollini, il tecnico laziale sembra non aver nessuna intenzione di rinnovare l'undici base. Piena fiducia dunque al gruppo che meglio sembra aver metabolizzato i dettami tattici del trainer laziale e che negli ultimi tre turni di campionato ha raccimolato qualcosa come sette punti su nove disponibili. Un bottino di tutto rispetto, impreziosito poi anche dalla ritrovata solidità difensiva della squadra: fino a poco più di tre settimane fa infatti, Schiavi e soci imbarcavano gol come il Titanic acque marine, da Ascoli in poi però l'inattesa inversione di marcia, con una sola rete subita (per giunta sul triplice fischio) in tre gare. Il match di domani col Novara di Mimmo Di Carlo, se interpretato con la giusta concentrazione e la catteveria agonistica sfoderata nelle ultime performance, potrebbe consentire alla formazione granata di centrare la terza vittoria in quattro turni di campioanto e mettere una seria ipoteca sulla salvezza, obiettivo minimo stagionale da centrare quanto prima senza se e senza ma. Intanto, da segnalare una lieta notizia proveniente dall'infermeria della Salernitana: dopo un lunghissimo calvario per via della lesione parziale del legamento crociato del ginocchio destro, e il conseguente periodo riabilitativo, l'esterno ex Vicenza Francesco Orlando ha finalmente potuto rispondere presente alla prima convocazione stagionale in maglia granata.

La formazione

Come detto in premessa, contro il Novara via libera all'undici che si è ben disimpegnato nella difficile trasferta di Frosinone. Davanti a Radunovic (di ritorno in fretta e in furia dal ritiro con la nazionale serba U21), linea difensiva a 4 composta da Tuia e Monaco centrali (Schiavi è stato convocato ma non è al meglio), Pucino e Casasola terzini; a centrocampo, Minala e Kiyine saranno le mezzali a supporto di Ricci nelle vesti di play basso; in attacco, le chiavi del tridente offensivo saranno nuovamente consegnate a Riccardo Bocalon, mentre Sprocati e Di Roberto si occuperanno dei rispettivi out di competenza. A gara in corso, probabile l'inserimento di Antonio Zito che scalpita per riacciuffare una maglia da titolare; l'inattesa espolosione del giovane marocchino però (addirittura in odor di convocazione per i prossimi Mondiali in Russia 18 con la selezione africana) ne ha compromesso l'ascesa, costringendo l'ex irpino a mordere il freno. Altra bocciatura infine per Vitale, oramai sempre più in basso nelle gerarchie di Colantuono.