Salernitana, dopo il lockdown gli ultras rendono omaggio al "Siberiano"

Il lockdown aveva impedito ai vecchi Granata South Force di ritrovarsi in Piazza Casalbore per ricordare Carmine Rinaldi, il Siberiano. A Pasqua, il 12 aprile, erano stati srotolati due striscioni, in silenzio, per onorare la memoria del vecchio leader della Curva Sud. Stamattina, invece, un centinaio di cuori granata hanno raggiunto prima il cimitero per rendergli omaggio porgendo dei fiori sulla tomba e poi si sono incontrati in piazza Casalbore intonando dei cori in suo onore.

