Salernitana, gli orari di novembre e dicembre: ecco il fischio d'inizio del derby

La Lega Serie B ha comunicato gli orari delle partite dalla tredicesima alla sedicesima giornata. I granata giocheranmo allo stadio Romeo Menti di Castellammare di Stabia sabato 23 novembre alle ore 15. Dopo il derby con le "vespe", la squadra di Ventura sarà di nuovo in campo il 30 novembre, di sabato, alle ore 18 contro l'Ascoli allo stadio Arechi.

Le partite successive

A dicembre, in campo alla vigilia dell'Immacolata, il 7 dicembre alle ore 15 contro il Cittadella in Veneto. Si ritorna a giocare di domenica il 15 dicembre in casa alle ore 21, contro il Crotone.