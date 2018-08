Salernitana, parla Colantuono: "Gettiamo il cuore oltre l'ostacolo"

A poche ore dalla sfida d'esordio in campionato contro il Palermo, Colantuono carica la Salernitana ma fa anche un annuncio: "Il mio rinnovo contrattuale è ufficiale, ho firmato ed è stato depositato ieri". Il limite estivo - ma non l'alibi - è la condizione atletica. "Non è ottimale - dice l'allenatore - per quelli che hanno cominciato con noi a luglio, ci vogliono tre o quattro partite. Noi abbiamo un ulteriore problemino, perché aIcuni giocatori sono arrivati negli ultimi giorni. Il nostro obiettivo è diventare squadra in fretta: dobbiamo buttare il cuore oltre l'ostacolo e raccogliere quanti più punti è possibile. Qualche dubbio ce l'ho ma significa che c'è abbondanza. Vediamo se sarà il caso di utilizzare qualche giocatore con scarso minutaggio in corsa e in quali reparti".

L'obiettivo

"Non ho mai fissato traguardi, stabilendo pronti-via quello che potrà essere. Di sicuro siamo attrezzati per fare cose importanti e vogliamo fare in modo che i tifosi tornino sempre a casa soddisfatti per il nostro lavoro. Il punto di partenza è che la squadra ha fissa dimora e questo è un punto di partenza importante, molto più dei calciatori che abbiamo ingaggiato, tutti obiettivi di mercato raggiunti, tutti calciatori che volevamo prendere. Abbiamo fatto le cose giuste e vedremo se saremo da playoff".

Le scelte

"Casasola si é espresso molto bene da quinto, da quarto e nel terzetto di difesa. Abbiamo quattro esterni, con lui anche Anderson, Vitale, Pucino. Se non c'è Vitale squalificato, a sinistra può giocare anche Casasola. Abbiamo anche sei attaccanti ma l'abbondanza non è un deterrente, anzi uno sprone. Di Gennaro non ha fatto molto minutaggio ma è anche vero che se non fa partite non prende condizione".

Gli avversari

Colantuono è uno degli ex di turno. "Il Palermo - dice l'allenatore della Salernitana - è considerata dagli addetti ai lavori una delle grandi favorite. Si sono mosse tutte e hanno allestito un buon organico, ad esempio Cremonese e Brescia. Sarà un campionato a diciannove squadre ma ce ne faremo una ragione. Ho allenato anche in campionati con 24 squadre".