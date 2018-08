Salernitana - Palermo: ecco le formazioni ufficiali

Colantuono schiera i granata col 3-5-2. In difesa, è Migliorini a vincere il ballottaggio con Mantovani. Sorpresa a centrocampo: Di Gennaro in panchina, al suo posto Di Tacchio. In attacco, confermata la "strana coppia" Vuletich-Djuric